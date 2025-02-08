Şırnak'ta 13 köy yolu ulaşıma açıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 13 köy yolu ulaşıma açıldı.
İlçede kar yağışı nedeniyle Yeşilöz, Toptepe, Akarsu ,Tuzluca, Kerkül, Dağaltı, Bölücek, Güneyyaka, Mezra, Gökçe, Çığıca, Taşkıran ve Cevizağaç köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri, çalışmalarla yolları ulaşıma açtı. Ekiplerin ilçede çalışmaları sürüyor.
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