Şırnak'ta 14-20 Eylül operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, 14-20 Eylül'de 155 asayiş olayı meydana geldi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 110'una adli işlem uygulandı.