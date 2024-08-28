Şırnak'ta 14 bölgeye geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 14 bölgeye geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, 14 bölgenin 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

28.08.2024 18:12
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ŞIRNAK Valiliği, 14 bölgenin 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde 14 bölgenin 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 30 Ağustos (Dahil)-13 Eylül (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 14 bölgeye geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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