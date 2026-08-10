Şırnak'ta 25 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3-9 Ağustos'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.