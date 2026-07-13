Şırnak'ta 39 Şüpheli Yakalandı, 9'u Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 39 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 6-12 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 30 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.