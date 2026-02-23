Şırnak'ta 47 Şüpheli Yakalandı, 20'si Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 47 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 16-22 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.