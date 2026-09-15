Şırnak'ta 6-14 Eylül'de aranan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Şırnak'ta JASAT ekiplerinin 6-14 Eylül'de yürüttüğü çalışmayla çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü hakimlikçe tutuklandı, 30'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 6-14 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 30'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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