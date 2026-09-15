Şırnak'ta 6-14 Eylül'de aranan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 6-14 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 30'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.