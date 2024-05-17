Şırnak'ta 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi

Şırnak\'ta 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi

Türk Kızılay Şırnak Şubesi tarafından tespit edilen 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalyeler, Kaymakam Cihat Koç'un katılımıyla düzenlenen törenle verildi. Türk Kızılay Şube Başkanı Muhittin Benek, engellilerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

17.05.2024 20:25
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay tarafından 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Türk Kızılay Şırnak Şubesince tespit edilen 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalyeleri, Kaymakam Cihat Koç'un da katılımıyla özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen törenle verildi.

Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, yaptığı açıklamada, engellilerin toplumsal yaşamın her alanına aktif katılımlarını sağlamak için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Engellilerle hayatın paylaşılması ve verilen hizmetlerin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Benek, "Engelli vatandaşlarımız da tıpkı bizler gibi topluma katkıda bulunabilecek, üretebilecek ve başarılar elde edebilecek potansiyele sahiptir." dedi.

Kaynak: AA

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