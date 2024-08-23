Şırnak\'ta AFAD gönüllülerine arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor

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Şırnak'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönüllülere arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor.

AFAD'ın "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan eğitim parkurunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, olası depremlere hazırlık için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi alıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek, gazetecilere, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen projeyle, Cumhuriyet'in 100. yılında belirlenen 100 bin kişilik arama kurtarma ordusunun oluşturulacağını, bu kapsamda Şırnak'ta da çalışmanın sürdüğünü söyledi.

İlk etapta 600 Türk Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verdiklerini bildiren İşlek, kurumların gönüllü personeline yönelik eğitime başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden 4 timden oluşan 90 kişiyi eğitime tabi tuttuklarını dile getiren İşlek, şunları kaydetti:

"Eğitimimiz 6 gün sürecek. Arkadaşlarımız eğitimin bütün modüllerini, arama kurtarma uzmanlarımızdan almaya başladı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremde arama kurtarma yapabilecek yetkin elemana ihtiyacımız var. Bu kapsamda eğitime başladık. Bütün modelleri öğrendikten sonra bu arkadaşlarımız depremdeki bir enkaza çok rahat şekilde müdahale edebilecek seviyeye ulaşıyor."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da kurum olarak AFAD'ın projesine gönüllü katıldıklarını söyledi.

AFAD arama kurtarma eğitmeni Elif Ünlüler Babacan ise bir hafta süren eğitimleri teorik ve pratik olarak verdiklerini anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Nezahat Bahar Kocakaya, aldığı eğitimle, olası depremde hayat kurtarmak istediğini bildirdi.