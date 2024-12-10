Şırnak\'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

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ŞIRNAK'ta sokakta tartıştığı yakınları tarafından dövülen A.S. (45), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Silopi ilçesi Dörtyol servis durağı mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan A.S. ile yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yakınları, A.S.'yi darbedip, yaraladı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren A.S., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.