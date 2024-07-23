Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt yüklü tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Y. idaresindeki 27 VZ 199 plakalı tır, Cizre- Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde, Selahattin B. yönetimindeki 80 AC 265 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan kamyon sürücüsü Selahattin B. Cizre Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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