Şırnak'ta aranan 57 şüpheli JASAT çalışmasıyla yakalandı, 11'i tutuklandı

Şırnak'ta aranan 57 şüpheli JASAT çalışmasıyla yakalandı, 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta JASAT ekiplerince 14-20 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışmada çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 46'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 14-20 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'İ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 46'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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