Şırnak'ta aranan 57 şüpheli JASAT çalışmasıyla yakalandı, 11'i tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 14-20 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'İ çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 46'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.