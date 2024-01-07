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Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçta 3 kişi yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolu Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana gelen kazada, E.M. idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda sürücü ile araçtaki Y.A. ve V.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cizre Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Şırnak\'ta bariyerlere çarpan araçta 3 kişi yaralandı
07.01.2024 - 20:00,
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Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

E.M. idaresindeki 73 AAJ 880 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki Y.A. ve V.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

Tünelde yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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