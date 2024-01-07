Şırnak\'ta bariyerlere çarpan araçta 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

E.M. idaresindeki 73 AAJ 880 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki Y.A. ve V.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

Tünelde yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.