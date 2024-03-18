Şırnak\'ta Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Halk Eğitimi Merkezini Ziyaret Etti

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca, diğer bir merkezi de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, sınıfları gezerek eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti.