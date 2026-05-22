Şırnak'ta çiftçilere 361 bin fide dağıtıldı
Şırnak'ta çiftçilere 361 bin fide dağıtıldı

22.05.2026 15:32
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Şırnak'taki 252 üreticiye 361 bin 476 mevsimlik sebze fidesi dağıtıldı. Proje ile sebze üretiminin artırılması ve aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.

Bu kapsamda Şırnak'taki 252 üreticiye patlıcan, domates, biber ve salatalık olmak üzere 361 bin 476 mevsimlik sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında kırsal bölgelerde yaz döneminde yazlık sebze üretimini artırarak bölgenin sebze ihtiyacını bir nebze olsun karşılamayı ve aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Maliyetin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü finansmanıyla, diğer kısmının da çiftçi tarafından karşılandığını ifade eden Sezgin, "Toplamda 515 dekar alanda sebze tarımı yapacağız. İl merkezi ve ilçelerinde toplamda 252 üreticimize 361 bin 476 sebze fidesini teslim etmiş olacağız. Sebze fidelerimizin ilimiz ve ilçelerimizde üreticilerimizin tarımına bereket getirmesini, projenin kente hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar da projenin hayırlı olmasını, fidelerin çiftçilerin tarımına bereket getirmesini diledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise projenin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, kentin sürdürülebilir kırsal kalkınmada iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

Tarım ve hayvancılıkta kırsaldaki kalkınmanın ihyasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kabine üyelerine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür eden Erkan, "İl Müdürlüğümüzün gayretlerine hepimiz şahidiz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' iklimi ile birlikte kırsal alanın daha da özgürleşmesi, gelişmesi ve çalışılabilir hale gelmesi Şırnak'taki kırsal kalkınmaya dayalı istihdam noktasında çok umut verici bir noktaya gelmiştir. Bugün de özellikle sebze üreticiliği noktasında bakanlığın sunmuş olduğu imkanı oldukça müspet görüyoruz. Bu destekten istifade eden tüm çiftçilerimize bereket getirmesini diliyorum. Rabb'im çalışmalarına bin bereket versin. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından mevsimlik sebze fideleri İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı'nın yaptığı duanın ardından çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: AA

