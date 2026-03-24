Şırnak'ta Çığ Düşme Anları Kaydedildi

ŞIRNAK'ta Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kar yağışının ardından yamaçlardan çığ düşme anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Uludere ilçesine bağlı Gülyazı ve Uzungeçit beldeleri ile Beytüşşebap ilçesi Başaran köyü mevkilerinde, dağ yamaçlarında biriken kar kütleleri çığla aşağı indi. Bölgede bulunan vatandaşlar, çığ anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, dağın yamacından kopan kar kütlesinin hızla vadiye doğru ilerlediği ve önüne kattığı kar tabakasını sürüklediği görüldü. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmadığı görüldü.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,