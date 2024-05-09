Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak\'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Silopi, Cizre ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi ve Gabar Dağı bölgelerinin 24 Mayıs'a kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu. Şırnak Valiliği, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı.

09.05.2024 10:30
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AHMET ÜN

(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, Silopi, Cizre ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi ve Gabar Dağı bölgelerinin 24 Mayıs'a kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez İlçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Mayıs (dahil) 2024 – 24 Mayıs (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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