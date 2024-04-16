Şırnak\'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti

Çaldıkları tekneyle kayalıklara vurdular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.