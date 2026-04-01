Şırnak\'ta Dünya Kupası Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması Şırnak'ta coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Şırnak'ta bazı vatandaşlar, Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekrandan maçı izledi. Karşılaşmanın ardından kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, araç konvoyları oluşturarak Türk bayraklarıyla tur attı. Kentte bazı noktalarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.