Şırnak\'ta FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 52 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 47'si haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlere teslim edildi.
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