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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak\'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı
18.12.2023 - 19:09,
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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.

Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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