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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi, 1'i tutuklandı ve 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şırnak\'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı
02.01.2024 - 16:59,
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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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