Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Şırnak\'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diğer 16 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

29.04.2024 14:47
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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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