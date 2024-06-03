Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?