Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 6'sı ilgili il birimlerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 13:31
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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ilgili il birimlerine teslim edildi. 3 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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