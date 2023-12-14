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Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla toplu iftar düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla toplu iftar düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı. Şehr-i Nuh Platformu ve 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen programda, Filistinliler için dua edildi ve Gazze'deki zulmün sona ermesi temenni edildi.

Şırnak\'ta Filistinlilere destek amacıyla toplu iftar düzenlendi
14.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 22:45
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı.

Şehr-i Nuh Platformu ve 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Sanat Sokağı'nda kurulan "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı"nda gerçekleştirilen programda, iftar yapıldı, Filistinliler için hep birlikte dua edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, vatandaşlarla birlikte iftar yaptıklarını, Gazze için dua ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla soykırım yaptığı ifade eden Çatı, "Allah'a şükür, bugün Avrupa ülkelerinde halklar sokaklara dökülmüş durumda. Sivil toplum kuruluşları olarak bu zulmü duyurmakla sorumluyuz." dedi.

Çatı, Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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