Şırnak'ta Gazze'ye Yardım Filo'suna Tepki
Şırnak'ta Gazze'ye Yardım Filo'suna Tepki

05.05.2026 22:41
Sivil toplum kuruluşları, Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısını protesto etti.

ŞIRNAK'ta sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Şırnak merkezde Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin'e insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. STK'lar adına açıklamayı yapan TÜGVA Üniversite Koordinatörü Kenan Eren "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar, insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak durmaya devam etmektedir. Bu süreçten itibaren ortaya çıkan tablo, temel insani değerlerin ağır şekilde ihlal edildiği bir duruma dönüşmüştür. Sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın dahi tartışma konusu yapıldığı bir ortamdan söz ediyoruz. Bugün burada dile getirdiğimiz konu, bu sürecin yeni bir halkasıdır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle, insani yardım taşıyan sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği ve katılımcıların baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdırö dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

