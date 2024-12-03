Gezici Kütüphane Kırsalda Kitap Dağıtıyor - Son Dakika
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Gezici Kütüphane Kırsalda Kitap Dağıtıyor

Gezici Kütüphane Kırsalda Kitap Dağıtıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor.

03.12.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor. Çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın bulunduğu kütüphanede; çocuklar ve yetişkinler üye olduktan sonra ödünç kitap da alabiliyor. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Altıntaş, "Son 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane, haftanın 2 günü kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor. Çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın, 3 dizüstü bilgisayar ve internet hizmetinin bulunduğu kütüphane, belirlenen bölgelere 15 günde bir giderek hizmet veriyor. Kırsaldaki çocuklar ve yetişkinler, aynı zamanda üyelik yaptıktan sonra ödünç kitap da alabiliyor. Kasrik beldesindeki Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu'na gelen gezici kütüphaneye, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, kütüphane üyeliği işlemleri işlemlerini yaptıktan sonra istedikleri kitapları ödünç aldı.

'AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİN BİLGİYE OLAN İHTİYACINI KARŞILAMAK'

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Altıntaş, okuma alışkanlığının arttırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Gezici kütüphanemizin amacı; bilgi merkezlerine, bilgiye ve kütüphane hizmetlerine merkezde ulaşamayan insanlarımıza bu hizmeti ayağına götürmek. Kütüphane içinde yapmış olduğumuz etkinlikler, barındırmış olduğumuz kaynakları kırsal bölgelerdeki okullarımıza ve köy meydanlarında, özellikle insanlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikle kitap ödünç vermek, etkinlikler gerçekleştirmek, kültürel hazineyi aktarmak, bizim öncelikli amacımızdır. Okullara ve köy meydanlarına ziyaretlerde bulunuyoruz. Öğrencilerimize 15 gün süreyle kitap okuyabilecekleri türden kaynaklar, süreli yayınlar sağlıyoruz. Ödünç verdiğimiz kitapları tekrar 15 gün sonra iade almak için düzenli olarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştık. Kitapları öğrencilerle, okurlarla buluşturmaktan mutluyuz, keyifliyiz. Haftanın 2 günü düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerin bilgiye olan ihtiyacını karşılamak, okuma alışkanlığını, özellikle davranış olarak geliştirebilmektir. Buna da büyük ölçüde yaklaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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