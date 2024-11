Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Güncel

Şırnak Valiliği, kent genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 14 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, haklarındaki terör soruşturma ve kovuşturmaları sonucunda İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Belediye Başkanı'nın yerine görevlendirme yapıldığı hatırlatıldı.

Terör örgütüyle bağlantılı grupların, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını tehdit etme potansiyeli göz önünde bulundurularak, kamu düzen ve güveninin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler ile il genelinde yapılacak eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak il dışından gelecekler ile il merkezi ve ilçeler arası toplu giriş çıkışlar il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 14 Kasım saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."