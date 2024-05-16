Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Şırnak\'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Şırnak Valiliği, 16-19 Mayıs tarihleri arasında gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında, basın açıklamaları, mitingler, çadır kurma, konserler, eğlenceler ve diğer tüm etkinlikler yer alıyor.

16.05.2024 14:53
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Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 16-19 Mayıs'ta yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 4 gün boyunca yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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