Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı

05.05.2026 18:17
Vali Ekici başkanlığında asayiş ve güvenlik konuları ele alındı, gerekli önlemler alındı.

Şırnak'ta, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca geçen aya ilişkin genel değerlendirme yapıldı.

Burada konuşan Vali Ekici, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığını ve Türkiye'nin en güvenli şehirlerden birisinin de Şırnak olduğunu belirtti.

Bu ay kutlanacak Kurban Bayramı'na ilişkin gerekli hazırlıkların da yapılacağını kaydeden Ekici, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm önlemlerin alınacağını bildirdi.

Toplantıya, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Kurmay Albay Dursun Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Vali Yardımcıları Murat Çiçek, Muhammet Çiftci ve Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

