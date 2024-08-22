Şırnak'ta Hayvancılık Destekleme Modeli Konferansı Düzenlendi

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Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilecek "Hayvancılık Destekleme Modeli" konferansı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, destekleme modeline ilişkin besicilik yapan çiftçilere yönelik sunum yaptı.

Yıl içerisinde hayata geçirilecek yeni hayvancılık modelinin getireceği yenilikler, sağlanacak teşvikler ve uygulanacak prosedürler hakkında bilgilendirmede bulunan Taşkın, düzenlenen konferansta çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, birlik temsilcileri, kurum personelleri ve besiciler katıldı.