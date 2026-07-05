Şırnak'ta Hz. Nuh Dron Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Hz. Nuh Dron Gösterisi

Şırnak\'ta Hz. Nuh Dron Gösterisi
05.07.2026 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak’ta Hz. Nuh’u Anma Merasimi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen ışıklı dron gösterisi, büyük ilgi gördü. Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı. Etkinlikte çocuklar için tiyatro oyunu ve çizgi film izletilirken, konuşmalarda Terörsüz Türkiye süreci ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

ŞIRNAK'ta Hz. Nuh'u Anma Merasimi kapsamında düzenlenen ışıklı dron gösterisi, gökyüzünde oluşturduğu koreografiyle ilgi gördü.

Hz. Nuh'u Anma Merasimi kapsamında Şırnak Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ışıklı dron gösterisi düzenlendi. Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı. Protokol, millet bahçesi girişinde erbaneler eşliğinde söylenen şarkılarla karşılandı. Daha sonra çocuklarla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Nuh Tufanı' oyunu ile Hz. Nuh çizgi filmi izlendi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN NUH'UN GEMİSİ İNŞA EDİLİYOR'

Programda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hz. Nuh'u Anma Merasimi'nin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Dünden beri Şırnak'tayız. Bugün Cizre ve İdil'de bazı ziyaretlerimiz oldu. Köylerimizi ziyaret ettik. İnşallah yarın da yine Cudi'de, Sefine'de, Hazreti Nuh'u Anma Merasimlerine iştirak edeceğiz. Şunu kısaca ifade etmek isterim ki en son 2021 Temmuz ayında yani tam 5 yıl önce Şırnak'a gelmiştim. 5 yılın muhasebesini ve mukayesesini yaptım. Beni en çok mutlu eden bir manzara gördüm. O da şu; cıvıl cıvıl çocuklarımızın, gençlerimizin yüzündeki neşeyi, umudu ve güzelliği gördüm. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de, Sayın Cumhurbaşkanımız da artık devlet politikası haline gelmiş Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, Türkiye Yüzyılı'nın Nuh'un Gemisi inşa edilmektedir. Bu gemide aynı vatanın evlatları olarak, aynı devletin vatandaşları olarak hepimize de yer var, yer bulunmaktadır değerli kardeşlerim. İşte bu Nuh'un günümüzdeki, çağımızdaki yeni Türkiye Yüzyılı'ndaki inşasına bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, insanlarımızı davet ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Vali Birol Ekici de Nuh Tufanı'nın umut ve yeniden başlangıcın simgesi olduğunu belirterek "Hepinizin bildiği üzere Hz. Nuh'un Tufanı'nda bir çağrı var, bir umut var. ve bu dağın üzerine inen gemiden sonra iyiliğin yeşermesi ve tüm dünyaya insanlığın dağılmasıyla ilgili bir olay var. ve bugün yine bir çağrıyla baş başayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye çağrısıyla baş başayız. ve bu Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla tamamladığımız zaman Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Onun için buradayız. Biz yıllarca bu karşıdaki dağa baktık. 40 yıl karanlık bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza yine Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli'ye buradan şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ışıklı dron gösterisi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Mehmet Yarka, Etkinlikler, Erkan Akçay, Birol Ekici, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Hz. Nuh Dron Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor
Tekirdağ’da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı

22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
21:28
İsrailli bakan Ben-Gvir, New York gezisini yakalanma korkusuyla iptal etti
İsrailli bakan Ben-Gvir, New York gezisini yakalanma korkusuyla iptal etti
21:22
Avcılar’da vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi
Avcılar'da vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 00:14:03. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Hz. Nuh Dron Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.