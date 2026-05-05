Şırnak'ta Ilısu Barajı İçin Su Tahliyesi Uyarısı

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede gerçekleşen yağışlara bağlı olarak karların erimesiyle birlikte baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiği belirtildi.

Bu nedenle kontrollü su tahliyesi işlemleri yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, barınak vb.) tedbir alınması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."