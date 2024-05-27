Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Şırnak\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Şırnak'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasında konuşan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in masum sivilleri katlettiğini belirterek, dünya devletlerinin Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıması gerektiğini vurguladı. Protestoya bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

27.05.2024 15:47
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Şırnak'ta üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bütün dünya ve insanlık zulme karşı bir arada. İnanıyoruz ki; bu eylemlerimiz çığ gibi büyüyecek, bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır."

Basın açıklamasına kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaynak: AA

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