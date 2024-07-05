Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

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Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride Filistin bayrakları açıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Bilal Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini ifade eden Ertaş, "Unutmayalım ki zafer önce yüreklerde başlar. 'Ben ne yapabilirim ki?' demek acizliktir. Herkesin yapacağı şeyler vardır. Gazze'de çocuk, kadın, yaşlıların katledilmesi normal görülmemeli. Filistin'in desteklenmesi gerekir." dedi.

???????Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.