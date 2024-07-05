Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Şırnak'ta düzenlenen gösteride Filistin bayrakları açıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri İsrail aleyhine sloganlar atarak, İsrail'in soykırım yaptığını ve dünyanın buna seyirci kaldığını belirtti. Ayrıca İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiği vurgulandı ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

05.07.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride Filistin bayrakları açıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Bilal Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini ifade eden Ertaş, "Unutmayalım ki zafer önce yüreklerde başlar. 'Ben ne yapabilirim ki?' demek acizliktir. Herkesin yapacağı şeyler vardır. Gazze'de çocuk, kadın, yaşlıların katledilmesi normal görülmemeli. Filistin'in desteklenmesi gerekir." dedi.

???????Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Filistin, İsrail, Şırnak, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement