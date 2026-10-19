Şırnak'ta JASAT'ın 12-18 Ekim çalışmasında aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı

Şırnak'ta JASAT'ın 12-18 Ekim çalışmasında aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta JASAT ekiplerinin 12-18 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 37'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 12-18 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 37'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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