Şırnak\'ta Kaçak Gözlük Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı güneş gözlüğü gönderileceği bilgisi üzerine takibe alınan araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 1480 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi, sürücü T.D. gözaltına alındı.
T.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
