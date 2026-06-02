Şırnak'ta Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kaçak İlaç Operasyonu

Şırnak\'ta Kaçak İlaç Operasyonu
02.06.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre ve Silopi'de 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı ilaç ve serum ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde bir kargo firması çevresinde elinde koli bulunan R.K., durumundan şüphelenilerek durduruldu. Yapılan aramada, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici ile çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 810 çözelti serum ele geçirildi.

Öte yandan, Silopi ilçesinde otogara tespit edilen M.S.'nin kullandığı bir araçta da arama yapan polis ekipleri, epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet ile inme riskini azaltmaya yönelik tedavilerde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 6 bin 48 ilaç, kullanıma hazır 33 kalem sıvı enjektör ve 2 adet 300 mililitrelik oral çözelti ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K. ve M.S. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Silopi, Şırnak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
19:37
Selçuksports’un sahibi tutuklandı
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
19:30
Vinicius Junior’ın Real Madrid’den istediği maaş kriz çıkarttı
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 19:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.