Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 202 Şüpheli - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 202 Şüpheli

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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 202 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 202 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 24-30 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 40 bin 964 paket sigara, 449 elektronik sigara, 1733 sigara kağıdı, 139 kilo nargile tütünü, 180 puro, 55 cep telefonu, 2 bin 338 inşaat ve hırdavat malzemesi, 484 muhtelif yedek parça, 1150 bin giyim ve süs eşyası, 141 mutfak eşyası, 571 büro malzemesi, 99 elektrikli ev malzemesi, 1738 kozmetik malzeme ve 48 muhtelif gıda ele geçirildi, 202 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 202 Şüpheli - Son Dakika

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