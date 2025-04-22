Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirildi.

Bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 10,89 gram bonzai, 1,69 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 220 paket sigara, 504 kilogram nargile tütünü, 31 cep telefonu, 2 kilogram çay, 1475 litre akaryakıt, 9 bin 613 muhtelif ilaç, 130 elektronik sigara ve 15 muhtelif malzeme ile uzun namlulu silah, 172 fişek ve 7 şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.