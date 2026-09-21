Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı

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Şırnak'ta 14-20 Eylül'de kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı, 14'üne adli işlem uygulandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken Habur Kara Hudut Kapısı'ndaki çalışmalarda 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14-20 Eylül'de terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 12,57 gram bonzai, 1,69 gram esrar, 20,51 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza ve 3 bong ele geçirildi,18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 14'üne adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA
KaçakçılıkUyuşturucuGüvenlik3. SayfaGüncelŞırnakAsayişEylülSon Dakika

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