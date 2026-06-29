Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-28 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 945,76 gram skunk, 7,61 gram sentetik uyuşturucu, 5,39 gram eroin, 3,13 gram bonzai, 4,59 gram esrar, 3 bong aparatı, gümrük kaçağı 77 bin 200 paket sigara, 8 bin 887 termos, oyuncak, elektronik malzeme, makyaj malzemesi, 3 bin 700 puro, 3 bin 55 elektronik sigara tütünü, 80 elektronik sigara, 22 cep telefonu, 5 kilogram nargile tütünü, 8 litre alkol, 3 sahte ehliyet ve 2 sahte kimlik ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.