Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 108 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 108 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kentte 6-12 Nisan'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 326 gram esrar, 30 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kenevir tohumu, 520 litre alkol, gümrük kaçağı 63 cep telefonu, 26 bin 792 paket sigara, 474 elektronik sigara ve likiti, 3 bin 759 muhtelif hırdavat malzemesi, 587 tekstil ürünü, 682 kozmetik ve süs eşyası ile 944 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 108 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı