Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 131 Gözaltı, 7 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 131 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 9-15 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 el bombası, 4 gaz el bombası, uzun namlulu makinalı tüfek, 2 makinalı tüfek mekanizması, 3 alev gizleyen, 4 mühimmat kutusu, 27 metal aparat, 3 hücum yeleği, 2 şarjör kütüğü, 2 askeri yasak bölge tabelası, 3 tabanca, 54 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 6 keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 40 fişek, dipçik, keskin nişancı tüfeği dürbünü, kaleşnikof tüfeğinin üst kapağı, siyah renkli çatal ayak, 4 tabanca şarjörü, el dürbünü, gece görüş dürbünü, 41 sikke, tarihi eser niteliğinde obje, 40 fişek kapasiteli 3 şarjör, 30 fişek kapasiteli 39 kaleşnikof şarjörü, 20 fişek kapasiteli kaleşnikof şarjörü, 30 fişek kapasiteli tüfek şarjörü, makinalı tüfek şarjörü, çeşitli çaplarda 15 bin 467 fişek, gümrük kaçağı 66 cep telefonu, 34 bin 78 paket sigara, 1105 elektronik sigara ve likiti, 49 kilogram nargile tütünü, 2 bin 244 muhtelif hırdavat malzemesi, 9 bin 736 tekstil ürünü, 6 bin 99 kozmetik ve süs eşyası ile 9 bin 229 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 131 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.