Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 38 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 38 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25-31 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 3,57 gram esrar, 1,02 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 4 sentetik hap, gümrük kaçağı 64 bin 400 paket sigara, 19 cep telefonu, 20 kilogram çay, 21 elektronik sigara, 16 litre alkol, 922 gözlük, termos, saç düzleştirici ve makyaj malzemesi ele geçirildi, 16 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.