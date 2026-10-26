Şırnak\'ta kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheliye işlem yapıldı, bonzai ele geçirildi

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheliye işlem yapıldı, bonzai ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliğine göre, kent merkezi ve ilçelerde 19-25 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 58,31 gram esrar, 0,50 gram skunk, 2,89 gram sentetik uyuşturucu ve 3,40 gram bonzai ele geçirildi.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Ekim'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 58,31 gram esrar, 0,50 gram skunk, 2,89 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hapı, 3,40 gram bonzai ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?