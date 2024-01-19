Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti, kapanan geçitte çalışmalar sürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 15 gündür kapalı olan Tanin Tanin Geçidi'nde 2 metreye ulaşan karla mücadele çalışması sürüyor.

İlçede bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde ekiplerin karla mücadelesi devem ediyor. Uzungeçit beldesine giden 35 kilometrelik alternatif yol, ekiplerin 3 günlük çalışması sonucu yarılandı. Kar kalınlığının dozer boyunu aştığı zirve noktada ekipler kardan tüneller açarak yolda ilerliyor.

Vatandaşların yoğun kullandığı yol, kar ve çığ tehlikesine karşı kapatılmıştı. 15 gündür kapalı olan yol, havaların düzelmesiyle karayolları ekipleri yolu açmak için 3 gün önce çalışmalarına başladı. Yolun yarısını açan ekipler, çığ riski bulunan bölgelerden ilerliyor. Yol açma ekibinde bulunan Cevher Ürek, 95'inci şube olarak çalışmalarının devam ettiğini, Zengil Deresi'nde çığ tehlikesi olduğunu söyledi. Bölgede kar yağışını çok olduğunu ifade eden Ürek, "Bize verilen talimat sonucu yolları açmak için çalışıyoruz. Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor. Kar püskürme araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışıyoruz. 3 gündür çalışıyoruz, yolu yarıladık. Bugün yarın inşallah yolu açacağız." dedi.