Şırnak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı

Güncel

Şırnak Valiliği, kent geneli için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

11 Şubat'a kadar bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.