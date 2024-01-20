Şırnak\'ta Karayolları ekipleri yoğun kar yağışına karşı mücadele ediyor

Şırnak'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, 7/24 karla mücadele çalışması yürütüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Yoğun yağış nedeniyle kapanan Tanin Geçidi'nin ulaşıma açılması için Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri vardiyalı çalışarak 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

Bazı yerlerde iş makinelerinin kara gömüldüğü bölgede çalışma yürüten ekipler, etkili olan tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yolu ulaşıma açarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.