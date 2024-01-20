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Şırnak'ta Karayolları ekipleri yoğun kar yağışına karşı mücadele ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Karayolları ekipleri yoğun kar yağışına karşı mücadele ediyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tanin Geçidi'nin ulaşıma açılması için Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, 7 gün 24 saat mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor. Etkili olan tipi ve dondurucu soğuğa rağmen ekipler, yolu ulaşıma açarak vatandaşların mağdur olmasını engelliyor.

Şırnak\'ta Karayolları ekipleri yoğun kar yağışına karşı mücadele ediyor
20.01.2024 - 13:41,
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Şırnak'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, 7/24 karla mücadele çalışması yürütüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Yoğun yağış nedeniyle kapanan Tanin Geçidi'nin ulaşıma açılması için Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri vardiyalı çalışarak 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

Bazı yerlerde iş makinelerinin kara gömüldüğü bölgede çalışma yürüten ekipler, etkili olan tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yolu ulaşıma açarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.

Kaynak: AA
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